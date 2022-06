Morto Alec John Such, ex bassista dei Bon Jovi (Di lunedì 6 giugno 2022) NEW YORK – Alec John Such, storico bassista e membro fondatore della rock band Bon Jovi, è deceduto all’età di 70 anni. “E’ sempre stato selvaggio e pieno di vita”, scrive Jon Bon Jovi in un post su Twitter, aggiungendo: “Alec, ci mancherai”. Sulla morte del bassista non sono stati forniti dettagli. John Such è rimasto nei Bon Jovi fino al 1994. Era nato il 14 novembre 1951 a Yonkers (New York). Le ultime tracce che registrò con la band sono ‘Always’ e ‘Someday I’ll Be Saturday Night’ per il greatest hits ‘Crossroad’. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 6 giugno 2022) NEW YORK –, storicoe membro fondatore della rock band Bon, è deceduto all’età di 70 anni. “E’ sempre stato selvaggio e pieno di vita”, scrive Jon Bonin un post su Twitter, aggiungendo: “, ci mancherai”. Sulla morte delnon sono stati forniti dettagli.è rimasto nei Bonfino al 1994. Era nato il 14 novembre 1951 a Yonkers (New York). Le ultime tracce che registrò con la band sono ‘Always’ e ‘Someday I’ll Be Saturday Night’ per il greatest hits ‘Crossroad’. L'articolo L'Opinionista.

