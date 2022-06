Morto a 91 anni giornalista Gianni Clerici, firma storica di Repubblica (Di lunedì 6 giugno 2022) (Adnkronos) – Addio a Gianni Clerici. Il noto giornalista e scrittore, firma storica di ‘Repubblica’, aveva 91 anni. A dare la notizia del decesso, avvenuto a Bellagio sul lago di Como, è stato il quotidiano romano. Clerici è stato un giocatore di tennis e poi per tutta la vita ha scritto di questo sport. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 6 giugno 2022) (Adnkronos) – Addio a Gi. Il notoe scrittore,di ‘’, aveva 91. A dare la notizia del decesso, avvenuto a Bellagio sul lago di Como, è stato il quotidiano romano.è stato un giocatore di tennis e poi per tutta la vita ha scritto di questo sport. L'articolo proviene da Italia Sera.

