Morta la donna morsa da una zecca in Sardegna. Prevenzione, cosa fare e cosa non fare in caso di puntura: i consigli dell’Iss (Di lunedì 6 giugno 2022) Quattro giorni di ricovero dopo la puntura, la comparsa dei sintomi a distanza di giorni di incubazione, quindi il decesso. È Morta a causa della puntura di una zecca una 70enne di Ulassai, in Ogliastra, che dal 2 giugno era ricoverata a Lanusei in seguito a una grave infezione, la rickettsiosi, provocata dal parassita. La pensionata si era presentata nella struttura ospedaliera con febbre altissima, mal di testa, stanchezza, dolori muscolari e alle articolazioni. Alcuni giorni prima si era accorta di avere sulla cute l’insetto, liberandosene subito ma senza darne troppo peso perché non accusava alcun sintomo. La situazione è però peggiorata, fino al ricovero in ospedale e alla conferma della diagnosi. I medici hanno iniziato subito a somministrarle le terapie, ma l’anziana non ha mai risposto alle cure. Le malattie ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) Quattro giorni di ricovero dopo la, la comparsa dei sintomi a distanza di giorni di incubazione, quindi il decesso. Èa causa delladi unauna 70enne di Ulassai, in Ogliastra, che dal 2 giugno era ricoverata a Lanusei in seguito a una grave infezione, la rickettsiosi, provocata dal parassita. La pensionata si era presentata nella struttura ospedaliera con febbre altissima, mal di testa, stanchezza, dolori muscolari e alle articolazioni. Alcuni giorni prima si era accorta di avere sulla cute l’insetto, liberandosene subito ma senza darne troppo peso perché non accusava alcun sintomo. La situazione è però peggiorata, fino al ricovero in ospedale e alla conferma della diagnosi. I medici hanno iniziato subito a somministrarle le terapie, ma l’anziana non ha mai risposto alle cure. Le malattie ...

