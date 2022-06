Molestie treno Garda | caccia al branco | una trentina i giovani sospettati VIDEO

(Di lunedì 6 giugno 2022) A tre giorni dal raduno di duemila persone sulconvocato via TikTok, le indagini sulleavvenute insi starebbero concentrando su unadi persone, la maggioranza probabilmente minorenni. Proprio al culmine della maxi rissa scoppiata tra ragazzini, si sarebbe verificato l’episodio denunciato alla Polfer da 5 ragazze tra i 15 e i 17 anni di Milano e Pavia, salite sulper tornare a casa dopo una gita aland, accerchiate e pesantemente molestate. "Eravamo circondante – hanno raccontato - il caldo era asfissiante, alcune di noi sono svenute. Mentre cercavamo un controllore avanzando a fatica lungo i vagoni" alcuni ragazzi "ridevano, ci dicevano 'le donne bianche qui non salgono’”. Le ragazze hanno aggiunto che, mentre subivano le ...

SkyTG24 : Sei ragazze denunciano molestie su treno da Peschiera del Garda a #Milano - repubblica : Molestie sessuali a sei ragazze di 16 e 17 anni sul treno da Gardaland a Milano. I genitori: 'Abbiamo chiamato il 1… - Agenzia_Ansa : Molestie sessuali a ragazze di 16 anni sul treno da Gardaland. Sono stati momenti di terrore per sei amiche, quattr… - dieffe55 : @lauraboldrini 'Ridevano. Ci dicevano le donne bianche qui non salgono”, riferendosi a un gruppo di “ragazzi, la ma… - TommyBrain : RT @LaVeritaWeb: Molte denunce dopo le molestie alle ragazze sul treno, risse e vandalismi scatenati da un raduno di giovanissimi organizza… -

... quando molti dei ragazzi si erano diretti nuovamente verso la stazione per riprendere ile tornare verso le proprie città di provenienza. Le ragazze che hanno denunciato lehanno tra ...E sugli abusi che si sarebbero verificati sulle ragazze mentre cercavano di avanzare lungo ilper cercare un controllore, con palpeggiamenti,verbali e accerchiamenti è intervenuto ...I disordini erano proseguiti fino alle 17 circa, quando molti dei ragazzi si erano diretti nuovamente verso la stazione per riprendere il treno e tornare verso le proprie città di provenienza. Le ...dove essere donna e italiana significa viaggiare sotto la minaccia di bande di ragazzini che decidono se puoi o meno salire su un treno, per tacere delle gravissime molestie a cui si rischia di essere ...