Molestie sul treno dopo Gardaland | si stringe il cerchio attorno al branco

NicolaPorro : La sinistra sul caso degli #alpini ha fatto le barricate. Su questa storia di molestie invece tutto tace ??#gardaland - repubblica : Molestie sul treno da Gardaland a Milano e maxi rissa a Peschiera del Garda: ecco tutto quello che sappiamo [di Ila… - LaStampa : Il raduno sul Garda al grido di: “Comanda l’Africa”. Caccia al branco accusato di molestie sessuali, le vittime: “S… - _MicroMega_ : Il caso delle molestie sul treno regionale di rientro a Milano da Peschiera del Garda pone interrogativi importanti… - giannisassari08 : RT @LaVeritaWeb: Molte denunce dopo le molestie alle ragazze sul treno, risse e vandalismi scatenati da un raduno di giovanissimi organizza… -

Il treno da Verona a Milano dove almeno cinque ragazze hanno subitosessuali non era provvisto di telecamere, in quanto si tratta di un modello troppo vecchio. ...giovani si sono riversati...La procura di Verona avrebbe già identificato una trentina di giovani. Un secondo filone di indagini riguarda anche le risse e gli atti vandalici avvenuti poco prima in spiaggiaLa procura di Verona avrebbe già identificato una trentina di giovani. Un secondo filone di indagini riguarda anche le risse e gli atti vandalici avvenuti poco prima in spiaggia ...Una volta individuati, gli indagati rischiano un procedimento penale per molestie nel caso più lieve, di violenza sessuale in quello più grave. La variabile riguarda anche se siano o meno maggiorenni.