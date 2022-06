Missili su Kiev, Putin avverte: Pronti a reagire e a colpire altri obiettivi (Di lunedì 6 giugno 2022) Un bombardamento russo ha colpito una fabbrica nella zona orientale. Il presidente russo: Pronti a colpire se arrivano nuove armi a lunga gittata' si combatte sempre nel Donbass. Annullato il viaggio ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 6 giugno 2022) Un bombardamento russo ha colpito una fabbrica nella zona orientale. Il presidente russo:se arrivano nuove armi a lunga gittata' si combatte sempre nel Donbass. Annullato il viaggio ...

