Mina Settembre 2, che spoiler: arriva un personaggio amatissimo e nuova storia d’amore (Di lunedì 6 giugno 2022) Primissime indiscrezioni sulla nuova stagione di Mina Settembre, mentre stanno andando in onda in Rai le repliche della prima serie Dal 29 maggio e per tutto il mese di giugno la Rai ha deciso di trasmettere le repliche della prima stagione di Mina Settembre, la fiction già mandata in onda mesi fa con un ottimi L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 6 giugno 2022) Primissime indiscrezioni sullastagione di, mentre stanno andando in onda in Rai le repliche della prima serie Dal 29 maggio e per tutto il mese di giugno la Rai ha deciso di trasmettere le repliche della prima stagione di, la fiction già mandata in onda mesi fa con un ottimi L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

LorenzoMainieri : Mina Settembre: alle 21:25 su @RaiUno con @serenarossi_com - DanieleScarpini : Mina Settembre: cast e trama episodio 1x3 - Super Guida TV - michidomato : @livinjovi Capri è finito di recente su Rai Premium. Comunque,a me fa molto piacere rivedere le puntate di Mina Settembre ?? - piratessa71 : @tvzoomitalia @serenarossi_com @Raiofficialnews @QuiMediaset_it @fabfazio @chetempochefa sere, sto guardando ora pe… - cestIaviie : Grazie Rai per le repliche di Mina Settembre e Giuseppe Zeno di nuovo in prima serata -