Milan | si lavora al rinnovo di Leao

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club rossonero deve prestare attenzione soltanto ad eventuali richiami e tentazioni spagnole. Jorge Mendes, suo procuratore, vorrebbe infatti ...

Rafael Leao è stato senza dubbio uno dei protagonisti più importanti legati allo scudetto del Milan. Da qualche giorno sono iniziate le trattative visto che Rafael Leao vuole rinnovare con il Milan che ovviamente è ben disposto nell'allungare il contratto con il giocatore. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club rossonero deve prestare attenzione soltanto ad eventuali richiami e tentazioni spagnole. Jorge Mendes, suo procuratore, vorrebbe infatti ...