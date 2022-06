Milan, quanto vale Rafael Leao? Intanto si cercano nuovi tesori | VIDEO (Di lunedì 6 giugno 2022) Rafael Leao, attaccante del Milan, è esploso definitivamente: adesso vale almeno 100 milioni di euro. Il Diavolo se lo tiene stretto e programma altre operazioni seguendo il modello vincente portato avanti finora Leggi su pianetamilan (Di lunedì 6 giugno 2022), attaccante del, è esploso definitivamente: adessoalmeno 100 milioni di euro. Il Diavolo se lo tiene stretto e programma altre operazioni seguendo il modello vincente portato avanti finora

Advertising

acmattia_1899 : @manciosessuale1 ti prego basta, i vostri sono mediocri (da roma) mentre i nostri sono forti (da milan), questo è quanto - NandoNuovo : RT @MilanCapiscer: - Luis Girardi scrive che è stato Alfonso Stellittano a portare Kalulu al Milan e non Moncada. - Alfonso Stellittano sme… - Domelol96 : RT @MilanCapiscer: - Luis Girardi scrive che è stato Alfonso Stellittano a portare Kalulu al Milan e non Moncada. - Alfonso Stellittano sme… - YBah96 : RT @MilanCapiscer: - Luis Girardi scrive che è stato Alfonso Stellittano a portare Kalulu al Milan e non Moncada. - Alfonso Stellittano sme… - RBonvecchi : RT @MilanCapiscer: - Luis Girardi scrive che è stato Alfonso Stellittano a portare Kalulu al Milan e non Moncada. - Alfonso Stellittano sme… -