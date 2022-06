Milan, ora Origi e Renato Sanches. Zaniolo gradisce il Diavolo | VIDEO (Di lunedì 6 giugno 2022) Paolo Maldini e Frederic Massara continueranno al Milan, c'è l'accordo con Cardinale. Ora sotto con il calciomercato: il primo arrivo sarà Divock Origi, poi toccherà a Renato Sanches. C'è il gradimento di Nicolò Zaniolo. Il VIDEO di Radio... Leggi su pianetamilan (Di lunedì 6 giugno 2022) Paolo Maldini e Frederic Massara continueranno al, c'è l'accordo con Cardinale. Ora sotto con il calciomercato: il primo arrivo sarà Divock, poi toccherà a. C'è il gradimento di Nicolò. Ildi Radio...

Advertising

Gazzetta_it : Ricavi, RedBird nel solco di Elliott: ora il rinnovo con Emirates e Puma #Milan - AntoVitiello : Il sindaco di Sesto San Giovanni a Gazzetta: 'Vi racconto la visita di #Cardinale. Vuole costruire qui il nuovo sta… - AntoVitiello : Gerry #Cardinale sta incontrando ora Paolo #Maldini al Bistrot di Casa #Milan ??? - PandArancio : @milan_risorto @Dottor_Strowman È un esterno mediocre che non eccelle in praticamente niente, non è che se non sei… - cavaliere45ann1 : RT @jolandafiore: • ?????????? ???????????????? • ???????????????????????????????????????? -