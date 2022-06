Milan | nei prossimi giorni incontro per definire il futuro di Ibrahimovic

(Di lunedì 6 giugno 2022)e la volontà di tornare a giocare con la maglia del: tra qualche giornoperilZlatanlo scorso 25 maggio è stato operato per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e ha tutta la volontà di tornare a giocare con la maglia del. Proprio in quest’ottica, tra qualche giorno ci sarà untra lo svedese e i dirigenti per capire come procedere. Su tavolo ci sono diverse opzioni: quella più concreta sembra essere un contratto a gettone con l’ingaggio che dipenderà dal numero di partite giocate. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

JumpedGoldoni : Comunque la nostra classe 2002 interista è tanta roba. Vanno cresciuti e sfruttati. Stankovic, Pirola, Agoume, Oris… - mvb66 : RT @zar_est: È il 6 giugno 2022, sei un tifoso del Milan campione d'Italia, hai già una squadra forte e giovane, hai Paolo, hai i conti a p… - RadiorossoneraF : RT @RadioRossonera: Le parole Sandro #Tonali, avvolto nei festeggiamenti del 23 maggio?? - Nandablas : @Iamsilvergdb Il tifoso sono io e tifo milan da 50 anni La mia era una provocazione nei confronti dell’inter che… - RadioRossonera : Le parole Sandro #Tonali, avvolto nei festeggiamenti del 23 maggio?? -

Corriere dello Sport

...per definire il futuro Zlatan Ibrahimovic lo scorso 25 maggio è stato operato per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e ha tutta la volontà di tornare a giocare con la maglia del. ..."Sono orgoglioso della nostra decisione di quotare Industrie De Nora su Euronextalla vigilia ... "Abbiamo una consolidata leadership globalesettori in cui i nostri elettrodi sono il fattore ... Milan, ecco il piano per l'attacco: da Origi a De Ketelaere e Lang La trattativa è ormai ai dettagli. A riportarlo è il noto procuratore Vincenzo Morabito. Piccolo rallentamento per il cambio di proprietà ...Finalmente sabato 11 giugno arriva allo SPIRIT DE MILAN (via Bovisasca, 59) la 4ª edizione di MILANO DJANGO FESTIVAL (http://www.milanodjangofestival.com/), il festival Internazionale di gypsy jazz de ...