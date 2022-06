Migranti, sbarchi senza fine a Lampedusa: l’hotspot scoppia. Arrivi in crescita del 30% (Di lunedì 6 giugno 2022) Sempre più sbarchi a Lampedusa. Salgono a tredici dalla mezzanotte gli sbarchi di Migranti nell’isola. Dopo i 281 approdati tra la notte e l’alba, altri 40 hanno raggiunto la più grande delle Pelagie in mattinata. Facendo salire a 606 il numero complessivo di Arrivi in appena 24 ore. I primi a raggiungere l’isola sono stati 13 tunisini, poco dopo altri 12, tra cui due minori, anche loro provenienti dalla Tunisia sono stati intercettati dai militari della Guardia di finanza a 12 miglia dall’isola. Dopo il trasbordo il barchino su cui viaggiavano è stato lasciato alla deriva. All’hotspot si trovano 800 Migranti Gli ultimi a raggiungere il molo Favaloro sono stati altri 15 Migranti, rintracciati dalla motovedetta delle Fiamme gialle a 15 miglia dalle ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 6 giugno 2022) Sempre più. Salgono a tredici dalla mezzanotte glidinell’isola. Dopo i 281 approdati tra la notte e l’alba, altri 40 hanno raggiunto la più grande delle Pelagie in mattinata. Facendo salire a 606 il numero complessivo diin appena 24 ore. I primi a raggiungere l’isola sono stati 13 tunisini, poco dopo altri 12, tra cui due minori, anche loro provenienti dalla Tunisia sono stati intercettati dai militari della Guardia di finanza a 12 miglia dall’isola. Dopo il trasbordo il barchino su cui viaggiavano è stato lasciato alla deriva. Alsi trovano 800Gli ultimi a raggiungere il molo Favaloro sono stati altri 15, rintracciati dalla motovedetta delle Fiamme gialle a 15 miglia dalle ...

