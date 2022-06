Miglior solista: a Filippo Gorini, ex studente del conservatorio di Bergamo, il premio Abbiati (Di lunedì 6 giugno 2022) Non succede tutti i giorni di ricevere il prestigioso premio Abbiati come Miglior solista. Tanto meno a 26 anni. Il destino di Filippo Gorini, pianista brianzolo cresciuto artisticamente al conservatorio Gaetano Donizetti di Bergamo, è stato positivamente segnato nel 2015, momento in cui vinceva a vent’anni il concorso internazionale pianistico “premio Beethoven”. In sei anni Filippo ha girato il mondo grazie alla musica. Si è esibito su palcoscenici prestigiosi come la Konzerthaus di Berlino, la Wigmore Hall di Londra, la Società del Quartetto di Milano, il Parco della Musica di Roma, la Fondazione Louis Vuitton di Parigi e la Van Cliburn Foundation, la Vancouver Recital Society. Nei prossimi mesi debutterà al ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 6 giugno 2022) Non succede tutti i giorni di ricevere il prestigiosocome. Tanto meno a 26 anni. Il destino di, pianista brianzolo cresciuto artisticamente alGaetano Donizetti di, è stato positivamente segnato nel 2015, momento in cui vinceva a vent’anni il concorso internazionale pianistico “Beethoven”. In sei anniha girato il mondo grazie alla musica. Si è esibito su palcoscenici prestigiosi come la Konzerthaus di Berlino, la Wigmore Hall di Londra, la Società del Quartetto di Milano, il Parco della Musica di Roma, la Fondazione Louis Vuitton di Parigi e la Van Cliburn Foundation, la Vancouver Recital Society. Nei prossimi mesi debutterà al ...

