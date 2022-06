“Mi ha strappato maglietta e reggiseno, denudandomi davanti a tutti”: il racconto della parcheggiatrice di Portonovo aggredita (Di lunedì 6 giugno 2022) Un episodio di violenza, prima verbale e poi fisica, è accaduto lo scorso 2 giugno a Portonovo, in provincia di Anconra. Una parcheggiatrice è stata aggredita da un uomo che, dopo averla apostrofata e insultata, ha sfogato la sua rabbia strappandole la maglietta e il reggiseno, lasciando la donna nuda in strada. Dopo la denuncia, sono state avviate le indagini per risalire all’identità dell’aggressore che, prima di passare alle mani – al culmine di una discussione per motivi di viabilità – avrebbe gridato: “Tu non sai chi sono io, io sono di Ostia”. parcheggiatrice aggredita e denudata da un uomo a Portonovo (Ancona) La parcheggiatrice aggredita ha raccontato, come riporta Il Resto del Carlino, di come tutto sia nato ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) Un episodio di violenza, prima verbale e poi fisica, è accaduto lo scorso 2 giugno a, in provincia di Anconra. Unaè statada un uomo che, dopo averla apostrofata e insultata, ha sfogato la sua rabbia strappandole lae il, lasciando la donna nuda in strada. Dopo la denuncia, sono state avviate le indagini per risalire all’identità dell’aggressore che, prima di passare alle mani – al culmine di una discussione per motivi di viabilità – avrebbe gridato: “Tu non sai chi sono io, io sono di Ostia”.e denudata da un uomo a(Ancona) Laha raccontato, come riporta Il Resto del Carlino, di come tutto sia nato ...

