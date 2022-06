Mery Liviero, dai fornelli di Masterchef alla denuncia: “Le mie foto di OnlyFans su WhatsApp” (Di lunedì 6 giugno 2022) Dalla cucina di Cannavacciuolo, Barbieri e Locatelli alle luci rosse di OnlyFans. Dopo aver partecipato al cooking show Mery Liviero, tra le concorrenti più originali di Masterchef, ha deciso di “arrotondare” iscrivendosi al portale a pagamento e condividere scatti e contenuti espliciti: “L’ho fatto per finanziare l’apertura di un canale di ricette su YouTube”, ha spiegato la 26enne romana, che purtroppo però è stata vittima di un furto d’immagini. Le sue foto sono infatti finite su chat private di WhatsApp e lei si è trovata costretta a sporgere denuncia. Merry Liviero, 26 anni, ex concorrente dell’ultima edizione di Masterchef L’ex aspirante chef ha spiegato come le iscrizioni al suo canale ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 6 giugno 2022) Dcucina di Cannavacciuolo, Barbieri e Locatelli alle luci rosse di. Dopo aver partecipato al cooking show, tra le concorrenti più originali di, ha deciso di “arrotondare” iscrivendosi al portale a pagamento e condividere scatti e contenuti espliciti: “L’ho fatto per finanziare l’apertura di un canale di ricette su YouTube”, ha spiegato la 26enne romana, che purtroppo però è stata vittima di un furto d’immagini. Le suesono infatti finite su chat private die lei si è trovata costretta a sporgere. Merry, 26 anni, ex concorrente dell’ultima edizione diL’ex aspirante chef ha spiegato come le iscrizioni al suo canale ...

