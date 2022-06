(Di lunedì 6 giugno 2022) Ora, come scrive ilgiorno.it - 26 anni, già personal trainer,il furto di sue immagini esplicite. Gli scatti, che la giovane ex concorrente del cooking show aveva pubblicato ...

Pubblicità

zazoomblog : Mery Liviero dai fornelli di Masterchef alla denuncia: Le mie foto di OnlyFans su WhatsApp - #Liviero #fornelli… - RudyBandiera : A Mery Liviero, ex concorrente Masterchef, hanno rubato le foto su OnlyFans - zazoomblog : Mery Liviero dai fornelli di Masterchef alla denuncia: Le mie foto di OnlyFans su WhatsApp - #Liviero #fornelli… - zazoomblog : Mery Liviero dai fornelli di Masterchef alla denuncia: Le mie foto di OnlyFans su WhatsApp - #Liviero #fornelli… -

Trend-online.com

L'ex concorrente di Masterchefha appena denunciato il furto delle sue immagini: "Ho saputo da un follower su Instagram che è stato creato un altro canale Telegram non autorizzato. ...Dalla cucina di Cannavacciuolo, Barbieri e Locatelli alle luci rosse di OnlyFans . Dopo aver partecipato al cooking show, tra le concorrenti più originali di MasterChef, ha deciso di "arrotondare" iscrivendosi al portale a pagamento e condividere scatti e contenuti espliciti: "L'ho fatto per finanziare l'... Chi è Mery Liviero: da Masterchef a OnlyFans Le sue foto sono infatti finite su chat private di WhatsApp e lei si è trovata costretta a sporgere denuncia. OnlyFans è un sito web di intrattenimento per adulti, sul quale i ‘creatori‘ possono vende ...Mary Liviero, dopo Masterchef ha aperto un profilo su OnlyFans Roma, 6 giugni 2022 - È l’evoluzione hard dei social, la combinazione non inedita ma sempre efficace di erotismo e denaro. Il lupo della ...