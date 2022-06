Mercoledì | il teaser della serie con protagonista Jenna Ortega

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 6 giugno 2022)appare nel nuovo, diretta da Tim Burton e in arrivo prossimamente su Netflix. La Geeked Week 2022, l'evento Netflix in streaming che aggiorna i fan sullee i film in arrivo in streaming, ha regalato un nuovoche svela il look di. Nel video si vede la giovaneinsieme a Mano, ma i fan non hanno potuto vedere altre anticipazioni sull'attesadiretta da Tim Burton. Wednesday è stato scritto da Al Gough e Miles Millar, che hanno l'incarico di showrunner. Laracconterà i tentativi didi imparare a gestire le sue capacità paranormali, fermare una ...