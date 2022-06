Meloni “Mio obiettivo andare al governo con centrodestra, no piano b” (Di lunedì 6 giugno 2022) GENOVA (ITALPRESS) – “Il mio obiettivo è andare al governo e non ho piani B, il mio piano è andarci col centrodestra. Questo comporta regole, chiarezza, anche l’orgoglio di rappresentare questa metà campo”. Lo ha detto Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, a margine di un comizio elettorale a Genova. Prima dell’evento Meloni ha incontrato il governatore della Liguria e leader di Italia al Centro, Giovanni Toti: “Con lui va bene, abbiamo parlato adesso, ci sono state sicuramente divergenze in passato, non solo con lui ma con tutta la coalizione ma confido sempre che si possa e si debba ricostruire”. Sull’ipotesi di primarie per il centrodestra, Meloni ha ribadito: “Noi le facciamo di fatto, le nostre regole dicono questo, come ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 6 giugno 2022) GENOVA (ITALPRESS) – “Il mioale non ho piani B, il mioè andarci col. Questo comporta regole, chiarezza, anche l’orgoglio di rappresentare questa metà campo”. Lo ha detto Giorgia, leader di Fratelli d’Italia, a margine di un comizio elettorale a Genova. Prima dell’eventoha incontrato il governatore della Liguria e leader di Italia al Centro, Giovanni Toti: “Con lui va bene, abbiamo parlato adesso, ci sono state sicuramente divergenze in passato, non solo con lui ma con tutta la coalizione ma confido sempre che si possa e si debba ricostruire”. Sull’ipotesi di primarie per ilha ribadito: “Noi le facciamo di fatto, le nostre regole dicono questo, come ...

