Meloni: «I salari si aumentano tagliando il costo del lavoro. Si usino i soldi del reddito di cittadinanza» (Di lunedì 6 giugno 2022) Il problema «non è più rinviabile», ma non può essere affrontato con una soluzione «una tantum», come ipotizzato dal governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco in relazione al salario minimo. «Per sostenere il potere d’acquisto delle famiglie e la competitività delle nostre imprese serve un intervento poderoso sul cuneo fiscale per ridurre il costo del lavoro e aumentare i salari», avverte Giorgia Meloni, ricordando che una parte dei fondi è già lì: «Basterebbe abolire il reddito di cittadinanza per avere a disposizione risorse importanti per tagliare il costo del lavoro e rilanciare l’occupazione». Il focus di Meloni su salari e temi economici In una lunga intervista a La Verità, la leader di FdI ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 6 giugno 2022) Il problema «non è più rinviabile», ma non può essere affrontato con una soluzione «una tantum», come ipotizzato dal governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco in relazione alo minimo. «Per sostenere il potere d’acquisto delle famiglie e la competitività delle nostre imprese serve un intervento poderoso sul cuneo fiscale per ridurre ildele aumentare i», avverte Giorgia, ricordando che una parte dei fondi è già lì: «Basterebbe abolire ildiper avere a disposizione risorse importanti per tagliare ildele rilanciare l’occupazione». Il focus disue temi economici In una lunga intervista a La Verità, la leader di FdI ...

Advertising

CesareMontanari : #SalarioMinimo #RDC #governodeipeggiori #recessione #Confindustria #Visco #Meloni #Bonomi :Profitto e speculaz… - Karlo72624998 : AMMAZZATE che nazionalista !! In specie in campagna elettorale Adesso costei x qualche voto si straccia le vesti D… - AndreaL50331557 : RT @chiaberger: Non capisco perché ce l’abbiate tanto con #Meloni. Se vince le elezioni, 1) blocca l’immigrazione e quindi aumenta i salari… - CarmineDiNardo3 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia On. Meloni,l'evasione fiscale italiana e' fra le piu' alte d'Europa mentre invece i… - chiaberger : Non capisco perché ce l’abbiate tanto con #Meloni. Se vince le elezioni, 1) blocca l’immigrazione e quindi aumenta… -