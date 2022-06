Meloni a Genova: «L’obiettivo è rieleggere Bucci al primo turno. Le primarie? Le facciamo de facto…» (Di lunedì 6 giugno 2022) «Man mano che si avvicineranno le politiche succederà di tutto, grideranno al mostro, ci diranno di tutto, ma fin quando hanno bisogno di trattarci così, voi avete una garanzia, perché non ho paura di nulla…». Giorgia Meloni a Genova per il comizio elettorale a sostegno del sindaco Marco Bucci è un fiume in piena. Il centrodestra domenica punta a vincere le elezioni comunali al primo turno con Bucci. Piazza delle Feste, al Porto Antico, è stracolma di cittadini. «Ci devono abbattere perché noi non guardiamo in faccia a nessuno, siamo liberi, non abbiamo amici da tutelare, siamo abituati a dire le cose come stanno. Chiaramente se una forza così va al governo, può essere un problema per quelli che oggi decidono e comandano…». LEGGI ANCHE Meloni: «I salari si ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 6 giugno 2022) «Man mano che si avvicineranno le politiche succederà di tutto, grideranno al mostro, ci diranno di tutto, ma fin quando hanno bisogno di trattarci così, voi avete una garanzia, perché non ho paura di nulla…». Giorgiaper il comizio elettorale a sostegno del sindaco Marcoè un fiume in piena. Il centrodestra domenica punta a vincere le elezioni comunali alcon. Piazza delle Feste, al Porto Antico, è stracolma di cittadini. «Ci devono abbattere perché noi non guardiamo in faccia a nessuno, siamo liberi, non abbiamo amici da tutelare, siamo abituati a dire le cose come stanno. Chiaramente se una forza così va al governo, può essere un problema per quelli che oggi decidono e comandano…». LEGGI ANCHE: «I salari si ...

