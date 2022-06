Meghan Markle, la tremenda malattia entrata in famiglia: il ricovero d’urgenza (Di lunedì 6 giugno 2022) Sta meglio Thomas Markle, padre di Meghan Markle, colpito da un ictus: i problemi principali riguardano la parola. Prima la grande paura, con il ricovero urgente in ospedale e quella foto con la maschera dell’ossigeno che ha fatto il giro del web. Ora, però, sembra che Thomas Markle, padre di Meghan Markle, stia meglio, tanto che i medici hanno acconsentito al suo ritorno a casa. Chiaramente il percorso di recupero è ancora lungo, dato che l’ictus che l’ha colpito gli ha comunque causato delle conseguenze importanti. Il problema principale sembra essere la parola: il papà della Duchessa di Sussex non riesce ancora a parlare, ma tramite l’aiuto di un logopedista dovrebbe riuscire a recuperare abbastanza bene. “Non posso parlare in questo momento, ma ... Leggi su kronic (Di lunedì 6 giugno 2022) Sta meglio Thomas, padre di, colpito da un ictus: i problemi principali riguardano la parola. Prima la grande paura, con ilurgente in ospedale e quella foto con la maschera dell’ossigeno che ha fatto il giro del web. Ora, però, sembra che Thomas, padre di, stia meglio, tanto che i medici hanno acconsentito al suo ritorno a casa. Chiaramente il percorso di recupero è ancora lungo, dato che l’ictus che l’ha colpito gli ha comunque causato delle conseguenze importanti. Il problema principale sembra essere la parola: il papà della Duchessa di Sussex non riesce ancora a parlare, ma tramite l’aiuto di un logopedista dovrebbe riuscire a recuperare abbastanza bene. “Non posso parlare in questo momento, ma ...

