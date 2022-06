(Di lunedì 6 giugno 2022) (Adnkronos) – “La retinopatia diabetica è una delle complicanze a maggior incidenza e prevalenza nelle persone con il: il 30% delle persone che vivono con ildi tipo 1 e di tipo 2 sono destinate a sviluppare una temibile complicanza, una complicanza che se non viene curata rischia di portare il paziente verso la perdita della vista. La retinopatia diabetica è la prima causa nel mondo di cecità non traumatica: quindi capite quanto sia estremamente rilevante. Cosa fare, come poter intervenire? Sicuramente Dobbiamo intervenire sui fattori di rischio che ben conosciamo che sono il controllo della glicemia, un controllo ottimale della glicemia che deve essere ricercato nella persona con ilindipendentemente dal tipo di, e il controllo della pressione arteriosa. Questi sono gli elementi sui ...

Advertising

LocalPage3 : Medicina, Di Bartolo (Amd): “Tra diabete e fegato liason molto pericolosa” - italiaserait : Medicina, Di Bartolo (Amd): “Tra diabete e fegato liason molto pericolosa” -

Adnkronos

Il progetto, realizzato dall'architetto Giovanni, è stato affrontato come una '... antivirale covid prescritto da medico famiglia 21 Aprile 2022 A partire da oggi anche i medici di...... Domenico die Priamo della Quercia. Inoltre, ad arricchire gli spazi dell'ex ospedale ... L'Accademia su fondata sul calar del Seicento da Pirro Maria Gabbrielli, professore die ... Medicina, Di Bartolo (Amd): “Tra diabete e fegato liason molto pericolosa” (Adnkronos) - La retinopatia diabetica è una delle complicanze a maggior incidenza e prevalenza nelle persone con il diabete: il 30% delle persone che vivono con il diabete di tipo 1 e di tipo ...Vicinissimo agli ospedali e all'eliporto per fornire più rapidamente un servizio sempre più richiesto in Sardegna. Sono 4.000 le sedute di ossigenoterapia erogate all'anno per diverse patologie: gangr ...