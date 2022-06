Maurizio Costanzo su “Avanti un altro” ‘trash’ | “E’ un programma …”

Leggi su baritalianews

(Di lunedì 6 giugno 2022) Uno dei programmi più amati e seguiti di Canale 5 è sicuramente ‘un’ in grado di catturare, puntata dopo puntata, l’attenzione di migliaia di telespettatori. A proposito di questosi è recentemente espresso un famoso conduttore e giornalista ovvero. Ma, quali sono state esattamente le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza. Il commento di un lettore di Nuovo suunE’ andata in onda alcune settimane fa l’ultima puntata diun. E’ il celebreMediaset in grado di registrare puntata dopo puntata sempre ottimi risultati. In attesa della prossima edizione però vi è stato chi ha espresso il suo parere sulla trasmissione scrivendo alla rubrica ...