Maturità, gli studenti ucraini esonerati dagli esami di Stato: il ministro Bianchi firma l’ordinanza (Di lunedì 6 giugno 2022) Il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha firmato un’ordinanza che permette agli studenti ucraini, arrivati in Italia dopo l’inizio del conflitto, di non sostenere gli esami di terza media o di Maturità. Sono esonerati coloro che, secondo il consiglio di classe, non sono in grado di sostenere la prova, in relazione alle difficoltà linguistiche scritte e orali della lingua italiana, o al mancato raggiungimento degli obiettivi scolastici previsti dagli istituti. Per quanto riguarda gli alunni iscritti al primo ciclo di studi, saranno ammessi anche qualora non ci fossero abbastanza elementi per la valutazione. l’ordinanza prevede che per gli studenti esonerati dall’esame di ... Leggi su open.online (Di lunedì 6 giugno 2022) Ildell’Istruzione, Patrizio, hato un’ordinanza che permette agli, arrivati in Italia dopo l’inizio del conflitto, di non sostenere glidi terza media o di. Sonocoloro che, secondo il consiglio di classe, non sono in grado di sostenere la prova, in relazione alle difficoltà linguistiche scritte e orali della lingua italiana, o al mancato raggiungimento degli obiettivi scolastici previstiistituti. Per quanto riguarda gli alunni iscritti al primo ciclo di studi, saranno ammessi anche qualora non ci fossero abbastanza elementi per la valutazione.prevede che per glidall’esame di ...

