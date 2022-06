Martina Franca, Messico: film con la regia di Angelina Jolie, torna la fontana in piazza, con gli zampilli. Solo per due giorni Si rivive il passato (Di lunedì 6 giugno 2022) Non pochi cittadini di Martina Franca, vedendo l’allestimento della fontana in piazza Maria Immacolata, hanno ripensato a svariati decenni fa. Quando la fontana c’era ed era impiegata, in quella zona di mercato, per sciacquare il pesce o la verdura. È stata montata una fontana in piazza e torna a sgorgare acqua. Giusto il tempo delle riprese, domani, del film di cui è regista Angelina Jolie. Anche gli ingressi di vari negozi che affacciano sulla piazza vengono riadattati come se fossero di un secolo fa circa, in Messico, secondo l’adattamento del libro “Senza sangue” di Alessandro Baricco da cui è tratto il film di produzione internazionale (Fremantle) ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 6 giugno 2022) Non pochi cittadini di, vedendo l’allestimento dellainMaria Immacolata, hanno ripensato a svariati decenni fa. Quando lac’era ed era impiegata, in quella zona di mercato, per sciacquare il pesce o la verdura. È stata montata unaina sgorgare acqua. Giusto il tempo delle riprese, domani, deldi cui è regista. Anche gli ingressi di vari negozi che affacciano sullavengono riadattati come se fossero di un secolo fa circa, in, secondo l’adattamento del libro “Senza sangue” di Alessandro Baricco da cui è tratto ildi produzione internazionale (Fremantle) ...

