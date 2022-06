Marsilio | «Non c’è solo il vaccino anti-Covid | promuovere anche quello contro l’influenza»

(Di lunedì 6 giugno 2022) (ITALPRESS) – “Quando si parla di vaccini, ormai da un po’ di tempo, ci si concentra in maniera quasi monotematica sul”, dal momento che “abbiamo tutti affrontato questa emergenza, combattendo” il virus, attraversouna campagna vaccinale che “continuiamo a fare”, ad esempio con la “quarta dose per i fragili”, e “credo che dopo l’estate, con la ripresa autunnale, si riaprirà una nuova stagione con nuovi vaccini rieditati, annuali, come avveniva e come avviene per ilnfluenzale. Ed è proprio questo il punto: non bisogna dimenticarsi delle altre vaccinazioni.ovviamente esiste, persiste, continua a circolare”. È quanto sottolineato dal presidente della Regione Abruzzo, Marco, nel messaggio di ...

