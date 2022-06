Mariam | la prima miss italiana con il velo | vincitrice del concorso che difende lo hijab

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 6 giugno 2022) A Cinisello Balsamo si è svolto il primoin Europa riservato alle donne con il: “Regina con il. Sii l’esempio”. A vincerlo sono state la 23enne di AbbiategrassoEloziri e la 18enne Nourhan El Nagar. Dal 2016 l’obiettivo della competizione non è premiare la bellezza, ma rompere i tabù sul: le candidate sono state valutate sulla base di pagelle scolastiche, curricula e sul modo di indossare lo. Credit: Tgcom24, da sinistra ladella categoria 14-18 Nourhan El Nagar, l’organizzatrice Assia Belhadj e la regina della categoria 19-25 anniEloziri Come spiega l’organizzatrice Assia Belhadj: “Voglio che queste giovani siano un esempio per le loro coetanee. Da più di 16 anni sono un’attivista per i ...