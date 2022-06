Mariah Carey rinviata a giudizio per “All I want for Christmas is you” (Di lunedì 6 giugno 2022) All I want for Christmas is you è una delle canzoni più celebri di Mariah Carey, nonché colonna sonora delle nostre vacanze natalizie ogni anno e sfruttata in molti film di altrettanto successo e non. Eppure, la canzone sembra non sia stata completamente frutto del sacco della cantante, che attualmente è accusata per una presunta violazione di diritti di copyright in merito. Mariah Carey è una delle voci più belle e popolari nel panorama musicale internazionale. L’artista da milioni di dischi nel corso della sua carriera ha firmato importanti successi, che si collocano in più di 20 anni di storia della musica. Tra le canzoni di maggior successo non manca anche il tormentone natalizio All I want for Christmas is you, scelta immancabile nella nostra ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 6 giugno 2022) All Iforis you è una delle canzoni più celebri di, nonché colonna sonora delle nostre vacanze natalizie ogni anno e sfruttata in molti film di altrettanto successo e non. Eppure, la canzone sembra non sia stata completamente frutto del sacco della cantante, che attualmente è accusata per una presunta violazione di diritti di copyright in merito.è una delle voci più belle e popolari nel panorama musicale internazionale. L’artista da milioni di dischi nel corso della sua carriera ha firmato importanti successi, che si collocano in più di 20 anni di storia della musica. Tra le canzoni di maggior successo non manca anche il tormentone natalizio All Iforis you, scelta immancabile nella nostra ...

