Marco Rossi: «L’Italia è una grandissima squadra, purtroppo ha avuto tanti episodi avversi» (Di lunedì 6 giugno 2022) Il commissario tecnico dell’Ungheria, Marco Rossi, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro L’Italia. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. Quali sono le sue prime impressioni? Come sta l’Ungheria fisicamente? “Stiamo bene, i ragazzi hanno recuperato bene. Chiaramente, quando c’è così poco tempo non ti alleni e svolgi un lavoro di recupero. Dai vari test sembra però i ragazzi abbiano recuperato e domani all’inizio della partita saremo al 100%. Lavorando da ct, in Italia ci torno spesso: non manco dalL’Italia da tanto tempo e quando torno in Italia sto con la mia famiglia. Però l’emozione c’è, perché sostanzialmente dopo 10 anni siamo partiti dall’essere sconosciuti in Ungheria all’affrontare la nostra Nazionale, Questa sera ancora no, anche se ho incontrato Mancini e il suo staff, ma ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 6 giugno 2022) Il commissario tecnico dell’Ungheria,, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. Quali sono le sue prime impressioni? Come sta l’Ungheria fisicamente? “Stiamo bene, i ragazzi hanno recuperato bene. Chiaramente, quando c’è così poco tempo non ti alleni e svolgi un lavoro di recupero. Dai vari test sembra però i ragazzi abbiano recuperato e domani all’inizio della partita saremo al 100%. Lavorando da ct, in Italia ci torno spesso: non manco dalda tanto tempo e quando torno in Italia sto con la mia famiglia. Però l’emozione c’è, perché sostanzialmente dopo 10 anni siamo partiti dall’essere sconosciuti in Ungheria all’affrontare la nostra Nazionale, Questa sera ancora no, anche se ho incontrato Mancini e il suo staff, ma ...

