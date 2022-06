Marco Maddaloni, chi è la moglie Romina Giamminelli: “Sono pazzo di lei” (Di lunedì 6 giugno 2022) Marco Maddaloni è il figlio più giovane del famoso judoka Giovanni Maddaloni, che ha seguito le orme del padre e dei fratelli. Da qualche anno Marco è diventato un apprezzato personaggio televisivo, avendo tra l’altro vinto l’edizione 2019 dell’Isola dei Famosi ed è stato il “salvavita” dell’edizione iniziale del 2021 della trasmissione. Romina Giamminelli ha conosciuto Marco nel 2009, ed ha iniziato a frequentarsi e a convivere poco dopo. È stato uno dei concorrenti più amati di tutte le edizione de L’Isola dei Famosi. Parliamo di Marco Maddaloni, che ha trionfato nell’edizione del 2019 del reality show di Canale 5. Il campione di judo ha dimostrato di essere un naufrago perfetto, a tal punto che la produzione ha deciso di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 6 giugno 2022)è il figlio più giovane del famoso judoka Giovanni, che ha seguito le orme del padre e dei fratelli. Da qualche annoè diventato un apprezzato personaggio televisivo, avendo tra l’altro vinto l’edizione 2019 dell’Isola dei Famosi ed è stato il “salvavita” dell’edizione iniziale del 2021 della trasmissione.ha conosciutonel 2009, ed ha iniziato a frequentarsi e a convivere poco dopo. È stato uno dei concorrenti più amati di tutte le edizione de L’Isola dei Famosi. Parliamo di, che ha trionfato nell’edizione del 2019 del reality show di Canale 5. Il campione di judo ha dimostrato di essere un naufrago perfetto, a tal punto che la produzione ha deciso di ...

