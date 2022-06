Mara Venier risponde a tono chi la vuole fuori da Domenica In: “Col cavolo” (Di lunedì 6 giugno 2022) Il 5 giugno, su Rai 1, è andata in onda l’ultima puntata di Domenica In. Nonostante l’appuntamento sia stato più breve del solito, è impossibile dire che la stagione non abbia avuto una chiusura con i fiocchi. Mara Venier ha accolto in studio ospiti di un certo spessore come Ermal Meta, Fabrizio Moro, Bobby Solo e Francesco Gabbani. Più volte, viste le circostanze, ha rischiato di commuoversi per il percorso fatto fino a questo momento. La conduttrice, nei consueti ringraziamenti finali, non ha potuto fare a meno di citare Stefano Coletta per l’affetto che, durante questi anni, le ha donato. Inoltre, ha lanciato anche una frecciatina a tutti coloro che credono non sia più adatta a condurre questo programma. Potrebbe interessarti: Domenica In, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 6 giugno 2022) Il 5 giugno, su Rai 1, è andata in onda l’ultima puntata diIn. Nonostante l’appuntamento sia stato più breve del solito, è impossibile dire che la stagione non abbia avuto una chiusura con i fiocchi.ha accolto in studio ospiti di un certo spessore come Ermal Meta, Fabrizio Moro, Bobby Solo e Francesco Gabbani. Più volte, viste le circostanze, ha rischiato di commuoversi per il percorso fatto fino a questo momento. La conduttrice, nei consueti ringraziamenti finali, non ha potuto fare a meno di citare Stefano Coletta per l’affetto che, durante questi anni, le ha donato. Inoltre, ha lanciato anche una frecciatina a tutti coloro che credono non sia più adatta a condurre questo programma. Potrebbe interessarti:In, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima ...

