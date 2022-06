Mara Venier reagisce così alla stories di Pierpaolo Petrelli sulla fine di Domenica in (Di lunedì 6 giugno 2022) Segnali di pace tra Pierpaolo Petrelli e Mara Venier dopo le frecciatine a distanza dei mesi scorsi? Può darsi: la fine della 46-esima edizione di Domenica In sembra aver rimesso tutto a posto tra la conduttrice e il compagno di Giulia Salemi. LEGGI ANCHE :– Domenica in, le parole commoventi di Mara Venier per l’ultima puntata: cosa ha detto sul suo futuro in tv Pierpaolo Pretelli tenta di mettere una pezza al rapporto con Mara Venier dopo il botta e risposta dei mesi scorsi? Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Per un certo periodo durante questa stagione di Domenica In, Pierpaolo Pretelli è stato una presenza fissa negli studi del ... Leggi su funweek (Di lunedì 6 giugno 2022) Segnali di pace tradopo le frecciatine a distanza dei mesi scorsi? Può darsi: ladella 46-esima edizione diIn sembra aver rimesso tutto a posto tra la conduttrice e il compagno di Giulia Salemi. LEGGI ANCHE :–in, le parole commoventi diper l’ultima puntata: cosa ha detto sul suo futuro in tvPretelli tenta di mettere una pezza al rapporto condopo il botta e risposta dei mesi scorsi? Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Per un certo periodo durante questa stagione diIn,Pretelli è stato una presenza fissa negli studi del ...

Advertising

radiosintony : Mara Venier commossa all’ultima puntata di Domenica In:” Smetterò quando non avrò più il pubblico” #DomenicaIn - non_esset : Ormai con i presentatori/intrattenitori bisogna aspettare che arrivino a 90 anni...I giovani ??? Domenica In, Mara… - gipe73 : @ItaliaViva @matteorenzi Quando andrà in pensione Mara Venier, dovremo proporlo per la conduzione di domenica in ????… - MartinaViotto2 : RT @tempoweb: Domenica In, Katia Ricciarelli svela a Mara Venier il flirt con Alberto Sordi #domenicain #katiaricciarelli #albertosordi #i… - zazoomblog : Mara Venier all’ultima puntata di Domenica in diretta dice: “Non è stato …” - #Venier #all’ultima #puntata… -