Mara Venier, l’annuncio che ha commosso i fan: “Non posso pensare ai prossimi giorni…” (Di lunedì 6 giugno 2022) In queste ore è la Venier ha pubblicato un messaggio in grado di commuovere tutti i suoi fan affezionati. Ecco le parole della conduttrice Sul finale della stagione televisiva è giunta una delle notizie più attese in assoluto. La gioia tuttavia non è soltanto dei telespettatori, bensì anche e soprattutto della Zia Mara. Con grande emozione ha caricato un post sulla sua pagina di Instagram all’interno del quale ha espresso tutta la sua felicità. Mara Venier (Websource)Stando a quanto da lei riferito di recente, sembra che ci siano ottime probabilità che resti alla guida di “Domenica In” anche il prossimo anno. I milioni di telespettatori che seguono il suo rotocalco televisivo possono pertanto tirare un bel sospiro di sollievo, dato che un suo eventuale addio non sarebbe di certo ... Leggi su kronic (Di lunedì 6 giugno 2022) In queste ore è laha pubblicato un messaggio in grado di commuovere tutti i suoi fan affezionati. Ecco le parole della conduttrice Sul finale della stagione televisiva è giunta una delle notizie più attese in assoluto. La gioia tuttavia non è soltanto dei telespettatori, bensì anche e soprattutto della Zia. Con grande emozione ha caricato un post sulla sua pagina di Instagram all’interno del quale ha espresso tutta la sua felicità.(Websource)Stando a quanto da lei riferito di recente, sembra che ci siano ottime probabilità che resti alla guida di “Domenica In” anche il prossimo anno. I milioni di telespettatori che seguono il suo rotocalco televisivono pertanto tirare un bel sospiro di sollievo, dato che un suo eventuale addio non sarebbe di certo ...

