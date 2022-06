Manuel Bortuzzo, veleno contro la Selassiè. Bufera contro l’ex GF Vip, si schiera Soleil (Di lunedì 6 giugno 2022) Manuel Bortuzzo frecciatina Clarissa. Nuovo capitolo della ‘faida’ tra Manuel Bortuzzo e il clan Selassié, con una frecciatina alla sorella dell’ex fidanzata e concorrente della sesta stagione del Grande Fratello Vip. Il nuotatore ha rilasciato una nuova intervista a Non succederà più di Giada Di Miceli lancuando una frecciatina a Clarissa Selassié, che la scorsa settimana ha fatto forfait alla conduttrice perché non aveva ricevuto le domande dalla conduttrice. Manuel Bortuzzo frecciatina Clarissa – “Buongiorno a tutti. Come già annunciato dai nostri social dovevamo avere qui con noi proprio adesso Clarissa Selassié, intervista confermata e sottoscritta al mio redattore Francesco, con il quale la stessa Clarissa ha scambiato dei messaggi con il fine di intervenire ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 6 giugno 2022)frecciatina Clarissa. Nuovo capitolo della ‘faida’ trae il clan Selassié, con una frecciatina alla sorella delfidanzata e concorrente della sesta stagione del Grande Fratello Vip. Il nuotatore ha rilasciato una nuova intervista a Non succederà più di Giada Di Miceli lancuando una frecciatina a Clarissa Selassié, che la scorsa settimana ha fatto forfait alla conduttrice perché non aveva ricevuto le domande dalla conduttrice.frecciatina Clarissa – “Buongiorno a tutti. Come già annunciato dai nostri social dovevamo avere qui con noi proprio adesso Clarissa Selassié, intervista confermata e sottoscritta al mio redattore Francesco, con il quale la stessa Clarissa ha scambiato dei messaggi con il fine di intervenire ...

Advertising

puledraroma77 : RT @BITCHYFit: Soleil Sorge si toglie un sassolino dalle scarpe su Manuel Bortuzzo #FairyLu - ElisaDiGiacomo : Soleil Sorge punge Manuel Bortuzzo: 'Utilizza più amore e meno odio' - infoitinterno : Manuel Bortuzzo ha detto definitivamente basta. Una scelta drastica che sconvolge - itsnicolecn : @atrotnoc Jessica che per la sua non storia ha usato più empatia del signor manuel lulù è la mia vita bortuzzo - zazoomblog : Soleil Sorge travolge Manuel Bortuzzo la frecciata non passa inosservata - #Soleil #Sorge #travolge #Manuel… -