Mancini verso Italia-Ungheria: "Donnarumma da valutare, Gnonto senza troppa pressione" (Di lunedì 6 giugno 2022) "Si può vincere in qualsiasi modo, non c'è una ricetta particolare. Con tutti i sistemi si può vincere, con la Germania negli ultimi 20 minuti non siamo riusciti a prenderli bene perché loro non erano male, mi sembra. Poi la partita successivamente è stata in totale equilibrio. Erano tutti giocatori nuovi, è chiaro che ci vuole un po' di tempo. Donnarumma per me rimane il miglior portiere d'Europa. Ha questo piccolo problema, valuteremo domattina: se lui si sente di giocare e vuol farlo, giocherà. Qui in gruppo sono rimasti diversi, anche Belotti ad esempio a cui avevo detto di andarsi a riposare. Scamacca ha tutto per diventare un centravanti molto, molto bravo; è veloce, potente e tecnico. Gnonto è un ragazzo, ha 18 anni e non gli va data nemmeno troppa pressione. Deve crescere tranquillamente. Per l'età che ha, sa ...

