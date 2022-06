Manchester City, proposto Sterling a diversi club europei: c’è il Real Madrid (Di lunedì 6 giugno 2022) Raheem Sterling è una pedina importante dello scacchiere di Pep Guardiola, al Manchester City, sebbene non fondamentale. Questo è quanto si evince dal fatto che il club inglese, come riportato recentemente da ‘As’, abbia proposto l’esterno d’attacco a diversi grandi società europee; tra queste vi sono Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco e Chelsea, tutte potenzialmente interessate al calciatore britannico. La velocità straordinaria e la vena Realizzativa di Sterling possono risultate utili alle squadre citate, sebbene una di queste sia abbastanza satura in quel ruolo. Carlo Ancelotti, alla guida del Real, ha infatti a disposizione talenti del calibro di Vinicius Junior e Eden Hazard nello stesso ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 giugno 2022) Raheemè una pedina importante dello scacchiere di Pep Guardiola, al, sebbene non fondamentale. Questo è quanto si evince dal fatto che ilinglese, come riportato recentemente da ‘As’, abbial’esterno d’attacco agrandi società europee; tra queste vi sono, Barcellona, Bayern Monaco e Chelsea, tutte potenzialmente interessate al calciatore britannico. La velocità straordinaria e la venaizzativa dipossono risultate utili alle squadre citate, sebbene una di queste sia abbastanza satura in quel ruolo. Carlo Ancelotti, alla guida del, ha infatti a disposizione talenti del calibro di Vinicius Junior e Eden Hazard nello stesso ...

Advertising

fanpage : Il giocatore ucraino del Manchester City, in conferenza stampa, non regge all'emozione e lancia un accorato appello… - FedZac : @LuigiCasacandi1 Ma chi dice di no? Ottimo centrocampista, tra i migliori su piazza. Ma se lui vale 94, è giusto ch… - Frankf1842 : RT @fanpage: Può il calcio curare? La storia di Barry Carr stringe il cuore. Il nonno affetto da demenza torna allo stadio per vedere il Ma… - EMILIANOFEROLDI : @barone122665 @saimon83ful @Maumunno @junews24com Quindi escludendo real Madrid Barcellona psg lion chelsea arsenal… - HonkingTraderMo : RT @bundesligabetta: @sportbible Riccardo Ciervo - Sassuolo Matteo Cancellieri- - Sassuolo Liam Delap - Manchester City Florian Wirtz - Bay… -