Maltempo,forti temporali e grandine sul nord Italia (Di lunedì 6 giugno 2022) La provincia di Belluno è stata colpita ieri sera da un violento nubifragio che ha abbattuto alberi, divelto cartelli stradali e lamiere. A Cortina scoperchiato il tetto di una scuola media. In Val ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 6 giugno 2022) La provincia di Belluno è stata colpita ieri sera da un violento nubifragio che ha abbattuto alberi, divelto cartelli stradali e lamiere. A Cortina scoperchiato il tetto di una scuola media. In Val ...

Advertising

RaiNews : Una perturbazione fredda scuote il Nord italia: in Alto Adige straripa il torrente in val Ridanna. Grandinate e for… - vigilidelfuoco : #Maltempo #Varese, sono 100 gli interventi dei #vigilidelfuoco per le forti piogge che hanno colpito la provincia:… - Marilenapas : RT @Corriere: Grandinate e forti piogge nel Varesotto: esondazioni e alberi caduti - andreastoolbox : #Maltempo: grandinate e forti piogge nel varesotto, esondazioni e alberi caduti - LaPresse - franconemarisa : RT @vigilidelfuoco: #Maltempo #Varese, sono 100 gli interventi dei #vigilidelfuoco per le forti piogge che hanno colpito la provincia: in m… -