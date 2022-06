Maltempo a Cortina | il vento scoperchia il tetto di una scuola – Il video

(Di lunedì 6 giugno 2022) Un violento nubifragio, con grandine e fortissime raffiche di, ha colpito nella serata di ieri la città die l’intera provincia di Belljuno. Dieci-quindici minuti di tempesta che hanno fatto volare cartelli stradali, divelto lamiere e grondaie, abbattuto alberi sulla strada. Nel capoluogo ampezzano ilhato ildellaelementare Duca D’Aosta che si trova a pochi passi da Corso Italia. L’istituto resterà chiuso oggi, in attesa di stilare l’elenco dei danni. Il sindaco Giampietro Ghedina ha emesso un’ordinanza di chiusura del secondo piano dell’edificio già ieri sera. Leggi anche:: la palazzina crollata e il panico all’aeroporto di Palermo per i crolli causati dal– Il ...

