Madonna della Pace, stamattina prima messa al Santuario dell’Annunziata: poi il Volo dell’Angelo e la processione (Di lunedì 6 giugno 2022) Inizierà alle 9 la prima messa in onore della Madonna della Pace presso il Santuario dell’Annunziata, a Giugliano. La messa sarà officiata da don Vincenzo Apicelli. A seguire ci sarà il primo Volo dell’Angelo: a recitare la poesia alla compatrona della città, intorno alle 10 e 30, sarà la piccola Aurora. Madonna della Pace, stamattina L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 6 giugno 2022) Inizierà alle 9 lain onorepresso il, a Giugliano. Lasarà officiata da don Vincenzo Apicelli. A seguire ci sarà il primo: a recitare la poesia alla compatronacittà, intorno alle 10 e 30, sarà la piccola Aurora.L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

juventusfc : Questi sono i giorni del ricordo. Venerdì a Cherasco la cerimonia nei giardini del Santuario 'Madonna delle Grazie… - Tg3web : Il neo presidente Cei al Tg3: 'Bene le iniziative di pace unitarie'. Alla processione della Madonna di San Luca con… - inximkr : Attenzione, hanno usato un simulacro della Madonna in un gay pride! INDIGNAZIONE!!! - ilkuky : RT @flayawa: Che senso ha ridicolizzare l’iconografia della Madonna? Chiedo senza polemica alla comunità LGBTQ #Pride2022 - Anna02195457 : RT @HoaraBorselli: La Madonna Sadomaso cos’è? Libertà ? Emancipazione? Inclusione? Per me è abominio, insulto, blasfemia. Non puoi pretende… -