Madonna a seno scoperto al Cremona Pride | il sindaco | «È un errore di cui non c’era bisogno | ma è caso isolato» – La foto

(Di lunedì 6 giugno 2022) A seguito delle polemiche che hanno acceso il dibattito politico, soprattutto sui social, in merito al manichino vestito dacon ilfatto sfilare aldi, arriva il commento deldella città. «Sfilare con una statua dellablasfema è per me inqualificabile e irrispettoso non solo verso chi crede e verso la storia della città, ma anche verso chi ha partecipato al corteo manifestando le proprie idee con rispetto», ha detto Gianluca Galimberti che ha concesso il patrocinio all’evento e vi ha anche partecipato in prima persona. «A quei pochi, dico che esprimere le proprie posizioni deve passare dal considerare e rispettare quelle degli altri. Sempre. E dico che – ha continuato – di quel gesto non...

A seguito delle polemiche che hanno acceso il dibattito politico, soprattutto sui social, in merito al manichino vestito dacon ilscoperto fatto sfilare al pride di Cremona, arriva il commento del sindaco della città. "Sfilare con una statua dellablasfema è per me inqualificabile e irrispettoso non ...Nel mirino, in particolare, la scelta di esibire durante il corteo un manichino a grandezza naturale, travestito da, con ilscoperto . Una rappresentazione giudicata blasfema e subito ...Il corteo per le strade di Cremona (foto da Facebook). Rivendicazioni e confronti. Nonostante alcuni si siano concentrati solo su quell'immagine per parlare del primo pride di Cremona, le note positiv ...La sfilata arcobaleno del Cremona Pride. Il capoluogo lombardo è immediatamente finito nel mirino del dibattito pubblico dopo che le immagini del corteo (di circa 3mila persone, secondo gli organizzat ...