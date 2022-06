Lutto nel mondo dello sport: ha fatto la storia del tennis (Di lunedì 6 giugno 2022) Lutto gravissimo nel mondo dello sport: da sportivo a giornalista stimato, aveva fatto del tennis la sua vita e raggiunto primati incredibili. Se n’è andato oggi lo storico giornalista ed ex tennista Gianni Clerici, grande firma del quotidiano La Repubblica: un grande dolore per tutti coloro che lo stimavano da sempre. Foto Adobe stockGianni era originario di Bellagio, sul lago di Como, dov’è nato il 24 luglio del 1930. L’uomo è stato un tennista di grande valore, campione italiano di doppio con Fausto Gardini tra nel 1947 e nel 1948. Clerici ha giocato a Wimbledon e Roland Garros; nel 2006 ha avuto l’onore di entrare nella Hall of Fame del tennis, secondo solo a Nicola Pietrangeli. Appesa la ... Leggi su chenews (Di lunedì 6 giugno 2022)gravissimo nel: daivo a giornalista stimato, avevadella sua vita e raggiunto primati incredibili. Se n’è andato oggi lo storico giornalista ed exta Gianni Clerici, grande firma del quotidiano La Repubblica: un grande dolore per tutti coloro che lo stimavano da sempre. Foto Adobe stockGianni era originario di Bellagio, sul lago di Como, dov’è nato il 24 luglio del 1930. L’uomo è stato unta di grande valore, campione italiano di doppio con Fausto Gardini tra nel 1947 e nel 1948. Clerici ha giocato a Wimbledon e Roland Garros; nel 2006 ha avuto l’onore di entrare nella Hall of Fame del, secondo solo a Nicola Pietrangeli. Appesa la ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Lutto nel mondo del cinema, trovato morto in casa l'attore Roberto Brunetti, conosciuto come Er Patata. Aveva 55 an… - infoitinterno : Lutto nel giornalismo: a 91 anni è scomparso Gianni Clerici - greenpassnews : Grande lutto nel mondo dello sport e del giornalismo sportivo: è morto Gianni Clerici. Memorabili i suoi duetti tel… - TUTTOJUVE_COM : Lutto nel giornalismo sportivo, è morto Gianni Clerici - tribuna_treviso : LUTTO NEL GIORNALISMO / Morto Gianni Clerici, restano memorabili le sue telecronache del tennis in coppia con Rino… -