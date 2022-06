Lutto nel mondo del Giornalismo sportivo | si è spento Gianni Clerici

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 6 giugno 2022) Aveva 91 anniuna delle firme più autorevoli del, voce per anni, insieme al collega Rino Tommasi di Wimbledon e delle telecronache di tennis, si èa 91 anni. Una perdita importante per ile per lo sport, conche in passato aveva lavorato per le principali testate da Gazzetta dello Sport fino a Repubblica e a Il Giorno. Decisivo l’ictus che lo aveva colpito nel 2020 peggiorando le sue condizioni di salute., chi era il giornalista In passato prima di essere un giornalista,era anche stato tennista, vincendo in doppio in coppia con Fausto Gardini nel 1947 e nel 1948. Da juniores ha raggiunto anche a finale del ...