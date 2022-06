Lutto nel giornalismo sportivo: si è spento Gianni Clerici. Aveva 91 anni (Di lunedì 6 giugno 2022) Lutto nel mondo del giornalismo sportivo. All’età di 91 anni si è spento oggi Gianni Clerici, storica firma e voce del tennis Triste notizia nel mondo del giornalismo sportivo. Si è spento oggi a Bellagio, paesino sul Lago di Como, il giornalista Gianni Clerici. 91 anni, Clerici è stato prima un tennista e poi ha dedicato la sua vita allo sport con la racchetta raccontandolo per le pagine di Repubblica. La redazione di Calcionews24 esprime il proprio cordoglio a parenti e amici. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 giugno 2022)nel mondo del. All’età di 91si èoggi, storica firma e voce del tennis Triste notizia nel mondo del. Si èoggi a Bellagio, paesino sul Lago di Como, il giornalista. 91è stato prima un tennista e poi ha dedicato la sua vita allo sport con la racchetta raccontandolo per le pagine di Repubblica. La redazione di Calcionews24 esprime il proprio cordoglio a parenti e amici. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Agenzia_Ansa : Lutto nel mondo del cinema, trovato morto in casa l'attore Roberto Brunetti, conosciuto come Er Patata. Aveva 55 an… - CalcioNews24 : E' morto #GianniClerici: aveva 91 anni ?? - calciomercatopp : Lutto nel giornalismo: a 91 anni è scomparso Gianni Clerici, storica firma e voce di tennis - GiocoPulito : Lutto nel mondo del #tennis e del #giornalismo sportivo Si è spento il mitico Gianni #Clerici ?????? - infoitcultura : Lutto nel mondo della musica: è morto Alec John Such, ex bassista dei Bon Jovi -