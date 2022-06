Lutto nel giornalismo: è morto Gianni Clerici, storica firma del tennis (Di lunedì 6 giugno 2022) Mondo del giornalismo in lutta per la scomparsa di Gianni Clerici: il grande esperto di tennis (sport di cui fu anche giocatore e telecronista) è morto lunedì 6 giugno a Bellagio, sul Lago di Como: aveva 91 anni. Dopo una breve carriera da giocatore in cui vinse diversi titoli nazionali nelle categorie giovanili, Clerici divenne famoso per i suoi scritti sul tennis, sport che arrivò a conoscere talmente a fondo da meritarsi, nel 2006, l’inserimento nella Hall of Fame internazionale, dove rimane tuttora l’unico italiano insieme a Nicola Pietrangeli, vincitore di due Roland Garros. In Italia divenne particolarmente celebre anche per le telecronache delle partite in coppia con Rino Tommasi. Scrisse inoltre per i quotidiani La Gazzetta dello Sport, Il Giorno, Repubblica e ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 6 giugno 2022) Mondo delin lutta per la scomparsa di: il grande esperto di(sport di cui fu anche giocatore e telecronista) èlunedì 6 giugno a Bellagio, sul Lago di Como: aveva 91 anni. Dopo una breve carriera da giocatore in cui vinse diversi titoli nazionali nelle categorie giovanili,divenne famoso per i suoi scritti sul, sport che arrivò a conoscere talmente a fondo da meritarsi, nel 2006, l’inserimento nella Hall of Fame internazionale, dove rimane tuttora l’unico italiano insieme a Nicola Pietrangeli, vincitore di due Roland Garros. In Italia divenne particolarmente celebre anche per le telecronache delle partite in coppia con Rino Tommasi. Scrisse inoltre per i quotidiani La Gazzetta dello Sport, Il Giorno, Repubblica e ...

