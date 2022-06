Lussemburgo-Italia U21 oggi: orario, tv, programma, streaming, probabili formazioni Qualificazioni Europei 2023 (Di lunedì 6 giugno 2022) Alle 18.30 di questa sera l’Italia Under 21 scenderà in campo allo Stade Municipal de la Ville de Differdange contro il Lussemburgo padrone di casa nel match di qualificazione ai prossimi Europei di categoria. Vincere è d’obbligo per conservare saldamente la testa della classifica nel gruppo F. Attualmente gli azzurrini sono appaiati al vertice con la Svezia (17 punti) con due partite in meno. Cinque vittorie e due pareggi il bottino degli uomini di Nicolato, un eventuale successo ribadirebbe la supremazia tricolore nella graduatoria avvicinando l’Italia alla fase finale della manifestazione. Già eliminato invece il Lussemburgo, capace di conquistare un solo punto nelle otto sfide disputate (all’andata finì 3-0 per i nostri portacolori). Scopriamo nel dettaglio le probabili ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 giugno 2022) Alle 18.30 di questa sera l’Under 21 scenderà in campo allo Stade Municipal de la Ville de Differdange contro ilpadrone di casa nel match di qualificazione ai prossimidi categoria. Vincere è d’obbligo per conservare saldamente la testa della classifica nel gruppo F. Attualmente gli azzurrini sono appaiati al vertice con la Svezia (17 punti) con due partite in meno. Cinque vittorie e due pareggi il bottino degli uomini di Nicolato, un eventuale successo ribadirebbe la supremazia tricolore nella graduatoria avvicinando l’alla fase finale della manifestazione. Già eliminato invece il, capace di conquistare un solo punto nelle otto sfide disputate (all’andata finì 3-0 per i nostri portacolori). Scopriamo nel dettaglio le...

