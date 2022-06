Lukaku Inter, nuovo ostacolo sulla via del ritorno: c’è il Real Madrid (Di lunedì 6 giugno 2022) Il centravanti belga Romelu Lukaku proposto ai campioni d’Europa. nuovo ostacolo sulla via del ritorno all’Inter Secondo Cadena Ser, il Real Madrid si è visto offrire nelle ultime ore Gabriel Jesus, giocatore del Manchester City che cerca spazio in altri club. Il nome del brasiliano si aggiunge ad un elenco che comprende tra gli altri Rafael Leao, Raheem Sterling e anche Romelu Lukaku. Un ulteriore ostacolo per l’Inter. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 giugno 2022) Il centravanti belga Romeluproposto ai campioni d’Europa.via delall’Secondo Cadena Ser, ilsi è visto offrire nelle ultime ore Gabriel Jesus, giocatore del Manchester City che cerca spazio in altri club. Il nome del brasiliano si aggiunge ad un elenco che comprende tra gli altri Rafael Leao, Raheem Sterling e anche Romelu. Un ulterioreper l’. L'articolo proviene da Calcio News 24.

tancredipalmeri : Che l’Inter abbia bisogno di vendere Lautaro per giustificare Lukaku e Dybala è una baggianata enorme. Se - ed è u… - FBiasin : Confermato: l’avvocato rappresentante di #Lukaku sarà domani a Milano per incontrare la dirigenza dell’#Inter. - FBiasin : L’#Inter, secondo alcuni esperti, dopo aver preso Onana, Gosens, forse Mkhitaryan, dovrebbe portare ad Appiano, tra… - NackaSkoglund89 : RT @InterHubOff: ???? Con Lukaku in prestito all'Inter, il Chelsea potrebbe 'finanziare' gli arrivi di Lewandowski e Dembele. Sarebbero opera… - FcInterNewsit : Cauet: 'Inter, stagione comunque positiva. Lukaku o Dybala? Punto sul belga' -