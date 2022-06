“Lukaku è meglio di te” | e scoppia la rissa tra Vinicius Jr e Richarlison nel ritiro della nazionale brasiliana

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 giugno 2022) “di te”: sarebbe questa la frase pietradiscordia che ha provocato unatraJr. enel. I due stavano facendo allenamento in vista dell’amichevole contro il Giappone quando hanno iniziato a dirsele e quasi a darsele, sotto gli occhi dei fotografi, per essere separati dai compagni Neymar, Dani Alves e Paquetà. Pare che il motivo siano gli sfottò dell’attaccante del Real Madrid all’attaccante dell’Everton, tutti calcistici come avrebbe dichiarato: “Mi ha detto che non posso vincere la Champions (l’ha appena vinta col Real ndr), che sono sopravvalutato, che l’Everton retrocederà nella ...