Advertising

leggo.it

Il 15 su Cagliari tocca le 127 assenze A Portici, in provincia di Napoli, sono stati invece vinti 26.100 euro grazie a una giocata aldi cinque numeri (5 - 6 - 9 - 13 - 43) del valore di 4,50 ...Anche questi sono temi che prendiamo sempre in esame, ad ogni appuntamento con labendata, per ... Infatti, c'è l'App. Ma dovete avere le idee chiare sulla giocata da fare. Quella più semplice ... Lotto, la Dea bendata bacia la Liguria: vinti 37.500 euro a Dolceacqua grazie a un ambo Lotto, Simbolotto: estrazione numeri vincenti e simboli di oggi, venerdì 3 giugno 2022. La nuova cinquina del Simbolotto sarà quella fortunata e vincenteERACLEA – Una vincita probabilmente storica, di certo la cifra che ti può far cambiare la vita. Gioca un euro e vince un milione di euro. La Dea Bendata si ferma ad Eraclea Mare.