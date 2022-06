Lotta al bullismo: campagna promossa dall’Amministrazione Mirra (Di lunedì 6 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSanta Maria Capua Vetere (Ce) – Oltre mille giovani studenti coinvolti nei nove incontri nell’ambito della campagna di sensibilizzazione promossa dall’Amministrazione Mirra contro i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Con importanti relatori quali i Magistrati del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, quelli della Polizia Postale di Caserta e Napoli, del Dipartimento di Giurisprudenza e della Compagnia Carabinieri, accanto all’assessore De Iasio e con la collaborazione di Oscar Bobbio e Giuseppe Simeone, la campagna di sensibilizzazione ha fatto tappa tra gli alunni di diversi istituti scolastici quali la Gallozzi, la Principe di Piemonte, la Mazzocchi, l’Uccella e gli Istituti Da Vinci e Righi-Nervi-Solimena. L’iniziativa, che ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 6 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSanta Maria Capua Vetere (Ce) – Oltre mille giovani studenti coinvolti nei nove incontri nell’ambito delladi sensibilizzazionecontro i fenomeni dele del cyber. Con importanti relatori quali i Magistrati del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, quelli della Polizia Postale di Caserta e Napoli, del Dipartimento di Giurisprudenza e della Compagnia Carabinieri, accanto all’assessore De Iasio e con la collaborazione di Oscar Bobbio e Giuseppe Simeone, ladi sensibilizzazione ha fatto tappa tra gli alunni di diversi istituti scolastici quali la Gallozzi, la Principe di Piemonte, la Mazzocchi, l’Uccella e gli Istituti Da Vinci e Righi-Nervi-Solimena. L’iniziativa, che ...

