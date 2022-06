Loredana Poli | “Sei milioni per la scuola Scuri di San Paolo I lavori partiranno l’anno prossimo”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 6 giugno 2022) Bergamo. All’indomani della presentazione del palinsesto delle variegate attività organizzate dal comune di Bergamo per l’estate giovanile, in particolare per gli adolescenti e i pre adolescenti,, assessore alletiche Giovanili, fa il punto della situazione sul suo operato, lancia il progetto Scuole Aperte e pone l’accento sul mondo al quale si dedica anima e corpo ormai da 8 anni: “Mi piace leggere le situazioni partendo dagli occhi dei ragazzi che hanno sì bisogno dell’aiuto, della guida e del supporto di noi adulti, ma che sono una vera e propria risorsa. I giovani sono infatti una risposta anche quando non credono di esserlo e se è vero, da un lato, che il nostro compito è quello di agevolare la ricerca di un loro posto nel mondo, dall’altro sono la chiave del futuro, di una comunità intera. Incoraggiarli, quindi, ...